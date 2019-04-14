Явка на выборах в парламент Финляндии составила 72%, при этом досрочное голосование в Финляндии остается более популярным, чем участие в избирательном процессе непосредственно в день выборов, как передает Report со ссылкой на РИА Новости, следует из сообщения министерства юстиции страны.

Выборы в финский парламент состоялись в воскресенье.

"Всего проголосовало 72% от имеющих право голоса. Из них досрочно -1 556 161 человек или 36,6%. В день выборов – 1 508 723 человека или 35,5%. В целом – 3 064 884 человека или 72% из 4 255 466 имеющих право голоса", - сообщает минюст.

Самая высокая явка была в Хельсинки - 77,4%, Ваасе - 74%, Столичном избирательном округе (Уусимаа) - 73,3%, Юго-Западной Финляндии - 73,2%.