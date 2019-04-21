​Явка на выборах президента Украины составила 47,87% на 15:00

Явка на выборах президента Украины, которые проходят в воскресенье, на 15:00 составила 47,87%.

Об этом сообщила Центральная избирательная комиссия (ЦИК), передает Report со ссылкой на ТАСС.

Явка пока представлена по одному из 199 округов.

Нынешний показатель явки несколько выше, чем на выборах президента в первом туре президентской гонки. Тогда к 15:00 на избирательные участки пришли 45,11% избирателей.

Во втором туре президентских выборов украинцам предстоит сделать выбор между кандидатом от партии "Слуга народа" Владимиром Зеленским и самовыдвиженцем Петром Порошенко. Выборы в Украине проходят в воскресенье с 08:00 до 20:00.