​Явка на выборах президента Украины на 11:00 составила 18,15%

Явка во втором туре президентских выборов в Украине, который проходит в воскресенье, по состоянию на 11:00 составила 18,15%. Такие результаты опубликовали в Центральной избирательной комиссии страны, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Наибольшая явка наблюдается в Запорожской области - 24,62%, наименьшая - в Закарпатской области - 8,64%. Явка избирателей на выборах президента Украины во втором туре выше, чем в первом. Во время голосования в первом туре выборов президента 31 марта явка по состоянию на 11:00 составила 16,65%.

Избирательные участки открылись сегодня в 08:00 по всей территории страны. Украинцам предстоит сделать выбор между кандидатом от партии "Слуга народа" Владимиром Зеленским и самовыдвиженцем Петром Порошенко. Участки закроются в 20:00.