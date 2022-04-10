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Явка на президентских выборах во Франции составила 65%

Явка на президентских выборах во Франции составила 65% Явка на президентских выборах во Франции по состоянию на 17:00 по местному времени (19:00, бакинское время) составила 65%.
Другие страны
10 апреля 2022 г. 19:16
Явка на президентских выборах во Франции составила 65%

Явка на президентских выборах во Франции по состоянию на 17:00 по местному времени (19:00, бакинское время) составила 65%.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в воскресенье телеканал BFM.

Это на почти на 4,5 п. п. меньше, чем было в первом туре в 2017 году к такому же часу, когда было зафиксировано 69,4%. По оценке панели экспертов в студии телеканала, "это сильное понижение активности избирателей" также и по сравнению с выборами 2012 года, когда к этому часу проголосовали более 70%.

Напомним, что в выборах участвуют 12 кандидатов. Основными соперниками являются действующий президент Эмманюэль Макрон и лидер партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен.

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