Явка на президентских выборах в Польше превысила 50%

Более 50% имеющих избирательное право поляков проголосовали на выборах президента республики на 17:00 по местному (19:00 по бакинскому - ред.) времени.

Более 50% имеющих избирательное право поляков проголосовали на выборах президента республики на 17:00 по местному (19:00 по бакинскому - ред.) времени.

Как передает Report со ссылкой на сайт телеканала TVP Info, об этом заявил председатель Государственной избирательной комиссии республики Сильвестер Марчиняк.

"Сообщаю вам, что на выборах президента Республики Польша по состоянию на 17:00 18 мая этого года избирательные бюллетени были выданы 14 405 533 лицам, имеющим право голоса, что составляет 50,69% от общего числа избирателей", - сказал он на пресс-конференции.

По словам чиновника, это выше, чем на прошедших выборах главы государства в 2020 году, когда за 4 часа до окончания голосования свой голос отдали 47,89% избирателей.

Отмечается, что самая высокая явка зарегистрирована в Варшаве и столичном Мазовецком воеводстве. Марчиняк подчеркнул, что объем происшествий на текущих выборах сравним с показателями 2020 года, нет никакого значительного роста нарушений.

Отметим, что в Польше 18 мая проходит голосование на выборах президента. На пост главы государства претендуют 13 кандидатов. По данным опросов, ни один из них не сможет заручиться поддержкой абсолютного большинства избирателей для победы в первом туре (50%+1).