Явка на президентских выборах в Беларуси превысила 73%

На выборах президента Белоруссии по состоянию на 17:00 проголосовали 73,40 процента избирателей.

На выборах президента Беларуси по состоянию на 17:00 проголосовали 73,40 процента избирателей.

Как передает Report, об этом сообщил Sputnik со ссылкой на данные ЦИК.

Явка в Гомельской области составила 81,87 процента, в Могилевской и Гродненской областях — 80,29 и 75,66 процента соответственно. В Минске бюллетени в урну опустили чуть больше 58 процентов избирателей.

Ранее голосование признали состоявшимся. Для избрания одному из кандидатов нужно получить более половины голосов.

В нынешних выборах участвуют пять претендентов на высший государственный пост. Действующий президент Александр Лукашенко баллотируется на шестой срок, также жители республики могут проголосовать за Андрея Дмитриева, Анну Канопацкую, Светлану Тихановскую и Сергея Череченя.

Избирательные участки закроются в 21:00, после этого начнут подсчитывать голоса, будут обнародованы экзитполы.