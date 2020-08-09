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Явка на президентских выборах в Беларуси превысила 73%

Явка на президентских выборах в Беларуси превысила 73% На выборах президента Белоруссии по состоянию на 17:00 проголосовали 73,40 процента избирателей.
Другие страны
9 августа 2020 г. 18:46
Явка на президентских выборах в Беларуси превысила 73%

На выборах президента Беларуси по состоянию на 17:00 проголосовали 73,40 процента избирателей.

Как передает Report, об этом сообщил Sputnik со ссылкой на данные ЦИК.

Явка в Гомельской области составила 81,87 процента, в Могилевской и Гродненской областях — 80,29 и 75,66 процента соответственно. В Минске бюллетени в урну опустили чуть больше 58 процентов избирателей.

Ранее голосование признали состоявшимся. Для избрания одному из кандидатов нужно получить более половины голосов.

В нынешних выборах участвуют пять претендентов на высший государственный пост. Действующий президент Александр Лукашенко баллотируется на шестой срок, также жители республики могут проголосовать за Андрея Дмитриева, Анну Канопацкую, Светлану Тихановскую и Сергея Череченя.

Избирательные участки закроются в 21:00, после этого начнут подсчитывать голоса, будут обнародованы экзитполы.

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