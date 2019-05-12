​Явка на президентские выборы в Литве к 19:00 составила 53,6%

Явка на выборы президента Литвы, а также два референдума составила 53,6%.

Как передает Report, об этом пишет Sputnik Литва.

Как указывается, цифра составлена с учётом тех, кто проголосовал досрочно. Число граждан, посетивших избирательные участки 12 мая, составило 43%.

Явка в день голосования к 16:00 составляла 44,3%.

В Литве 12 мая граждане голосуют на президентских выборах и двух референдумах — о введении двойного гражданства и о сокращении на 15% депутатского корпуса.