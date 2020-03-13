Японский парламент одобрил закон об объявлении ЧС из-за коронавируса

Парламент Японии одобрил временный закон, позволяющий объявлять чрезвычайную ситуацию в связи с распространением нового коронавируса в стране, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Накануне законопроект был одобрен нижней палатой, а сегодня – членами верхней палаты японского парламента. Срок действия временного закона – два года.

Теперь при необходимости премьер-министр Японии Синдзо Абэ может объявить чрезвычайное положение для отдельных регионов страны в связи с распространением коронавирусной инфекции. После того как объявление будет сделано, местные муниципалитеты получают возможность потребовать от местных жителей не покидать свои дома, а также временно использовать частные земельные участки и помещения для оказания медицинских услуг. В случае если частное лицо откажется предоставить объекты в пользование, местные власти имеют право конфисковать необходимое им имущество.

На сегодняшний день в Японии были подтверждены 1408 случаев заражения COVID-19. Из них 697 человек – это пассажиры и члены экипажа круизного лайнера Diamond Princess, а еще 14 человек входили в состав групп, вернувшихся на родину из Китая чартерными рейсами. Число заражений внутри страны составило 697 человек. Скончались 26 человек, семеро из которых – пассажиры лайнера.