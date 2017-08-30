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    Японский вице-премьер извинился за свои высказывания о Гитлере

    Таро Асо сказал, что относительно мотивов Гитлера он ошибся

    Баку. 30 августа. REPORT.AZ/ Японский вице-премьер, министр финансов и ближайший друг главы кабинета министров Синдзо Абэ Таро Асо принес извинения за свои высказывания о Гитлере.

    Как передает Report, накануне Асо выступал с лекцией перед молодыми политиками – своими сторонниками.

    Глава японского финансового ведомства отметил, что результат чрезвычайно важен.

    «Сколь бы ни были верны мотивы Гитлера, убившего несколько миллионов человек, это не годится», — заявил он.

    Однако впоследствии извинился и добавил, что относительно мотивов Гитлера он ошибся. «Я беру назад эти слова, так как приведение его в качестве примера является неподходящим», — цитируют японские СМИ распространенное от имени вице-премьера заявление.

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