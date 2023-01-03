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Японский суперкомпьютер "Фугаку" сможет выполнять квантовые вычисления к 2025 году

Японский суперкомпьютер "Фугаку" сможет выполнять квантовые вычисления к 2025 году Специалисты японского государственного Института естественных наук (RIKEN) совместно с экспертами компании Fujitsu планируют к 2025 году реализовать проект интеграции возможностей квантовых вычислений в суперкомпьютер "Фугаку", что позволит выполнять слож
Другие страны
3 января 2023 г. 07:31
Японский суперкомпьютер Фугаку сможет выполнять квантовые вычисления к 2025 году

Специалисты японского государственного Института естественных наук (RIKEN) совместно с экспертами компании Fujitsu планируют к 2025 году реализовать проект интеграции возможностей квантовых вычислений в суперкомпьютер "Фугаку", что позволит выполнять сложнейшие вычисления для разработки новых лекарств, материалов и в других высокотехнологичных отраслях.

Как передает Report, об этом сообщила газета Nikkei.

Квантовые компьютеры могут производить вычисления в 100 млн раз быстрее, чем обычные суперкомпьютеры, однако существующие квантовые компьютеры требуют очень мощных систем охлаждения и нестабильны в работе.

Рикэн планирует соединить создаваемый квантовый компьютер и второй самый быстрый в мире суперкомпьютер "Фугаку", разработанный с участием Fujitsu. Квантовый компьютер будет проводить основной массив вычислений, а "Фугаку" анализировать полученные результаты для поиска необходимого решения. Первый японский квантовый компьютер, как ожидается, будет создан в городе Вако недалеко от Токио к концу марта.

Для разработки технологии связи между квантовым компьютером и "Фугаку" Рикэн будет сотрудничать с компаниями Toyota, Hitachi и Sony.

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