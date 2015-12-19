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    ​Японский самолет экстренно сел в аэропорту Нахи из-за задымления

    Когда самолет находился на высоте около десяти километров, кабину окутал белый дым

    Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ Пассажирский Boeing 767 японской авиакомпании All Nippon Airways совершил экстренную посадку в аэропорту японского города Наха (префектура Окинава).

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, самолет был вынужден совершить приземление из-за задымления в кабине пилотов.

    Лайнер выполнял рейс Токио-Тайбэй. Когда самолет находился примерно в 300 километрах к северо-западу от Окинавы на высоте около десяти километров, кабину окутал белый дым.

    Никто из 198 пассажиров не пострадал. Все они будут отправлены в пункт назначения другим самолетом.

    Причины происшествия выясняются.

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