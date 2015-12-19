​Японский самолет экстренно сел в аэропорту Нахи из-за задымления

Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ Пассажирский Boeing 767 японской авиакомпании All Nippon Airways совершил экстренную посадку в аэропорту японского города Наха (префектура Окинава).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, самолет был вынужден совершить приземление из-за задымления в кабине пилотов.

Лайнер выполнял рейс Токио-Тайбэй. Когда самолет находился примерно в 300 километрах к северо-западу от Окинавы на высоте около десяти километров, кабину окутал белый дым.

Никто из 198 пассажиров не пострадал. Все они будут отправлены в пункт назначения другим самолетом.

Причины происшествия выясняются.