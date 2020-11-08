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Японский ресторан включил в меню "Байден-бургер"

Японский ресторан включил в меню "Байден-бургер" Известный своими "президентскими" бургерами ресторан Tsunami близ американской военно-морской базы Йокосука в японской префектуре Канагава начал подавать новый бургер.
Другие страны
8 ноября 2020 г. 13:31
Японский ресторан включил в меню Байден-бургер

Известный своими "президентскими" бургерами ресторан Tsunami близ американской военно-морской базы Йокосука в японской префектуре Канагава начал подавать новый бургер.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, "Байден-бургер" назван в честь кандидата в президенты США Джо Байдена.

Обсуждение возможного пополнения в меню знаменитого ресторана развернулось на следующий день после дня выборов. Пользователи социальных сетей публиковали фотографии витрины ресторана, в которой на тот момент помимо классических бургеров были также представлены лишь "Обама-бургер" и "Трамп-бургер", и задавались вопросом, появится ли среди них "Байден".

По данным японских СМИ, продажи "Байден-бургер" весом 600 граммов стартовали в пятницу, 6 ноября, несмотря на то, подсчет голосов все еще велся. В состав нового бургера входит мягкий сыр "Филадельфия" и картофельные чипсы, крупнейший американский производитель которых находится именно в Пенсильвании, откуда родом Джо Байден. Стоимость новинки составляет 1980 иен, или около 18 долларов США.

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