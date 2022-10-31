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Японский производитель шин Bridgestone планирует уйти с российского рынка

Японский производитель шин Bridgestone планирует уйти с российского рынка Японский производитель шин Bridgestone рассчитывает уйти из России в течение нескольких месяцев.
Другие страны
31 октября 2022 г. 14:24

Японский производитель шин Bridgestone рассчитывает уйти из России в течение нескольких месяцев.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом говорится в пресс-службе компании.

"Группа компаний Bridgestone тщательно и всесторонне рассмотрела ситуацию с учетом интересов своих сотрудников, клиентов и поставщиков в условиях таких неопределенностей, как проблемы с поставками в России, и приступила к рассмотрению возможности передачи бизнеса", - говорится в заявлении компании.

Bridgestone приостановила работу завода в Ульяновске и поставки в Россию 18 марта.

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