Японский производитель шин Bridgestone планирует уйти с российского рынка

Японский производитель шин Bridgestone рассчитывает уйти из России в течение нескольких месяцев.

Японский производитель шин Bridgestone рассчитывает уйти из России в течение нескольких месяцев.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом говорится в пресс-службе компании.

"Группа компаний Bridgestone тщательно и всесторонне рассмотрела ситуацию с учетом интересов своих сотрудников, клиентов и поставщиков в условиях таких неопределенностей, как проблемы с поставками в России, и приступила к рассмотрению возможности передачи бизнеса", - говорится в заявлении компании.

Bridgestone приостановила работу завода в Ульяновске и поставки в Россию 18 марта.