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Японский премьер посетит США

Японский премьер посетит США Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга 15-18 апреля посетит США, где 16 апреля проведет в Вашингтоне переговоры с президентом Джозефом Байденом
Другие страны
13 апреля 2021 г. 05:57
Японский премьер посетит США

Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга 15-18 апреля посетит США, где 16 апреля проведет в Вашингтоне переговоры с президентом Джозефом Байденом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом объявил в Токио генеральный секретарь кабинета министров Кацунобу Като.

"Премьер-министр Суга станет первым иностранным лидером, который лично встретится с президентом Байденом", - сказал он.

Отметим, что 2 апреля американская администрация подтвердила, что личная встреча лидеров двух стран состоится в Вашингтоне 16 апреля. Ожидается, что важными темами обсуждения на ней станут координация политики США и Японии в отношении Китая, ситуация вокруг Корейского полуострова, меры по борьбе с пандемией, по преодолению связанных с ней глобальных экономических проблем.

Перед поездкой в Вашингтон Суга уже прошел вакцинацию от коронавируса.

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