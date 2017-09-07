Японский премьер предложил провести дзюдо-поединок между президентами России и Монголии

© ТАСС/ Владимир Смирнов

Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ходе пленарного заседания ВЭФ-2017 предложил пригласить президентов России и Монголии, обладающих черными поясами по дзюдо, в Японию для проведения показательной схватки, передает Report со ссылкой на "Интерфакс".

"У президента России Владимира Путина есть черный пояс по дзюдо. Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга также имеет черный пояс. Что, если вам пригласить по линии японской федерации дзюдо двух президентов - обладателей черных поясов - в Японию? И тогда мы могли бы провести в Японии показательные поединки между президентами", - сказал С. Абэ, обращаясь к присутствующему в зале золотому медалисту Олимпийских игр по дзюдо Ясухиро Ямасито.

Глава японского правительства указал, что у него нет черного пояса и ему "не хочется получать травму", и он "посмотрит тихонько со стороны на эти замечательные поединки.