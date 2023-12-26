Японский космический аппарат вышел на орбиту Луны

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Японский лунный посадочный модуль SLIM (Smart Lander for Investigating Moon) успешно выведен на орбиту Луны и теперь будет готовиться к предстоящей посадке на естественный спутник Земли.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщило Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA).

"Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) c удовлетворением сообщает, что посадочный модуль для исследования Луны (SLIM) успешно выведен на орбиту Луны", - говорится в сообщении.

Посадка на поверхность естественного спутника Земли планируется в середине января следующего года.

Первый японский лунный посадочный модуль SLIM был запущен 7 сентября с помощью ракеты-носителя H-IIA компании Mitsubishi Heavy Industries (MHI) вместе с рентгеновским телескопом XRISM (X-ray Imaging and Spectroscopy Mission), предназначенным для изучения космоса с помощью рентгеновской визуализации и спектроскопии.