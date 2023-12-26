О нас

Японский космический аппарат вышел на орбиту Луны

Японский космический аппарат вышел на орбиту Луны Власти Нигера в рамках сокращения связей с Францией приостановили сотрудничество с Франкофонией – международной организацией франкоязычных стран со штаб-квартирой в Париже.
Другие страны
26 декабря 2023 г. 02:26
Японский космический аппарат вышел на орбиту Луны

Японский лунный посадочный модуль SLIM (Smart Lander for Investigating Moon) успешно выведен на орбиту Луны и теперь будет готовиться к предстоящей посадке на естественный спутник Земли.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщило Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA).

"Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) c удовлетворением сообщает, что посадочный модуль для исследования Луны (SLIM) успешно выведен на орбиту Луны", - говорится в сообщении.

Посадка на поверхность естественного спутника Земли планируется в середине января следующего года.

Первый японский лунный посадочный модуль SLIM был запущен 7 сентября с помощью ракеты-носителя H-IIA компании Mitsubishi Heavy Industries (MHI) вместе с рентгеновским телескопом XRISM (X-ray Imaging and Spectroscopy Mission), предназначенным для изучения космоса с помощью рентгеновской визуализации и спектроскопии.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Yaponiyanın kosmik aparatı Ayın orbitinə buraxılıb

Самое читаемое

США и Дания подписали соглашение о военном сотрудничестве
США и Дания подписали соглашение о военном сотрудничестве
19 декабря 2023 г. 14:45
Эрдоган выразил надежду справедливость в мире в 2024 году
Эрдоган выразил надежду справедливость в мире в 2024 году
20 декабря 2023 г. 16:59
Голосование в СБ ООН по гуманитарной резолюции по Газе перенесли на 21 декабря
Голосование в СБ ООН по гуманитарной резолюции по Газе перенесли на 21 декабря
20 декабря 2023 г. 23:19
На освобожденных территориях откроются офисы Общества Красного Полумесяца
На освобожденных территориях откроются офисы Общества Красного Полумесяца
21 декабря 2023 г. 11:09
В устав Yelo Bank будут внесены изменения
В устав Yelo Bank будут внесены изменения
22 декабря 2023 г. 09:59
ВОЗ сообщила о более 900 случаях оспы обезьян в мире в ноябре
ВОЗ сообщила о более 900 случаях оспы обезьян в мире в ноябре
22 декабря 2023 г. 17:30
В Дагестане из-за шквалистого ветра энергетики перешли на особый режим работы
В Дагестане из-за шквалистого ветра энергетики перешли на особый режим работы
23 декабря 2023 г. 17:44
В Нефтчалинском районе задержан браконьер
ФотоВ Нефтчалинском районе задержан браконьер
24 декабря 2023 г. 10:53
В Евлахе легковой автомобиль столкнулся с трактором, есть пострадавшие
В Евлахе легковой автомобиль столкнулся с трактором, есть пострадавшие
24 декабря 2023 г. 17:59
В Гаджигабульском районе найдены человеческие останки
В Гаджигабульском районе найдены человеческие останки
25 декабря 2023 г. 15:56

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi