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Японский истребитель пропал с радаров во время полета

Японский истребитель пропал с радаров во время полета Истребитель F-15 Сил самообороны Японии пропал в понедельник с радаров в ходе полета в районе префектуры Исикава на побережье Японского моря.
Другие страны
31 января 2022 г. 14:25
Японский истребитель пропал с радаров во время полета

Истребитель F-15 Сил самообороны Японии пропал в понедельник с радаров в ходе полета в районе префектуры Исикава на побережье Японского моря.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал NHK.

Самолет вылетел с базы Комацу. После этого связь с ним пропала.

В связи с возможным падением истребителя в воду береговая охрана в порту Канадзава готовится отправить катера к месту предполагаемого крушения.

На вооружении Сил самообороны Японии состоит около 200 истребителей F-15. Главным образом они используются для сопровождения иностранных военных самолетов, которые пролетают возле японских границ.

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Версия на английском языке Japanese fighter jet disappears from radar

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