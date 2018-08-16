Японский император раскаялся за участие страны во Второй мировой войне

Баку. 16 августа. REPORT.AZ/ Японский император Акихито выразил глубокое раскаяние по поводу действий своей страны во времена Второй мировой войны, сообщает Report со ссылкой на Lenta.ru.

"Осмысляя наше прошлое и ощущая глубокое раскаяние, я искренне надеюсь, что разрушительная война никогда больше не повторится", — сказал монарх, выступая в Токио на церемонии, приуроченной к 73-й годовщине окончания Второй мировой войны.Он отметил, что "молится о мире во всем мире".На церемонии выступил премьер-министр Японии Синдзо Абэ, также почтивший память погибших в годы войны. Однако в отличие от императора не стал выражать сожаление и раскаяния из-за действий Токио.