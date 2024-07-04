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Японский биржевой индекс TOPIX вышел на исторический максимум

Японский биржевой индекс TOPIX вышел на исторический максимум Японский биржевой индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний элитной первой секции крупнейшей в Азии Токийской фондовой биржи (ТФБ), вышел на самую высокую отметку за все время своего существования.
Другие страны
4 июля 2024 г. 05:19
Японский биржевой индекс TOPIX вышел на исторический максимум

Японский биржевой индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний элитной первой секции крупнейшей в Азии Токийской фондовой биржи (ТФБ), вышел на самую высокую отметку за все время своего существования.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные онлайн-табло торгов.

С начала торгов индекс TOPIX прибавил порядка 0,6% и вышел на отметку в 2 888,52 пункта, побив предыдущий рекорд, установленный в декабре 1989 года. По мнению местных аналитиков, основным фактором роста стал подъем котировок технологических компаний вслед за аналогичной тенденцией на фондовых рынках США.

Ключевой индекс ТФБ Nikkei с открытия торгов также прибавил 0,35%, выйдя на отметку в 40 724,33 пункта.

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