​Японские ВС смогут участвовать в боевых действиях за рубежом

Баку. 14 мая. REPORT.AZ/ Правящая в Японии коалиция одобрила пакет законопроектов, которые дают ВС страны право принимать участие в боевых действиях за границей, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Позже в течение дня документы будут утверждены на заседании кабинета министров и подготовлены к передаче в парламент.

Новые законопроекты дают Японии право "в минимально необходимом размере" применять силу в случае нападения на страну, с которой она поддерживает близкие отношения. Отмечается, что круг этих государств не определен и снимаются также географические рамки для использования вооруженных сил.

Утверждение ряда законопроектов прошло на фоне акций протеста против таких изменений у резиденции премьер-министра в центре Токио, у здания парламента, в оживленных торговых районах города.