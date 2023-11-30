Японские ВС приостановили использование конвертопланов Osprey

Силы самообороны Японии приостановили использование находящихся в их распоряжении Osprey до выяснения всех обстоятельств крушения конвертоплана, которое произошло в среду.

Силы самообороны Японии приостановили использование находящихся в их распоряжении Osprey до выяснения всех обстоятельств крушения конвертоплана, которое произошло в среду.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом на регулярной пресс-конференции сообщил генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно.

"Что касается Osprey Сил самообороны, то их использование приостановлено до выяснения обстоятельств происшествия", - отметил он. Мацуно подчеркнул, что крушение Osprey ВС США вызывает крайнее беспокойство у местных жителей.

На вооружении Сил самообороны Японии в настоящее время находится 14 конвертопланов Osprey. Планируется довести их число до 17, обустроив пункт базирования в префектуре Сага.

Osprey CV-22 разбился примерно в 1 км от побережья острова Якусима. Как сообщил телеканал NHK, три человека из находившихся на борту восьми были обнаружены рыбаками. Еще один, как сообщил министр обороны Японии Минору Кихара, погиб.

Поисковая операция продолжается.