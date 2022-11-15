Японские военные задумались о создании подводных дронов для минирования

Японские военные планируют создать подводный беспилотный аппарат, чтобы устанавливать мины или проводить разминирование.

Японские военные планируют создать подводный беспилотный аппарат, чтобы устанавливать мины или проводить разминирование.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщила The Japan Times.

По его данным, Агентство по закупкам, технологиям и логистике Минобороны Японии уже выпускает БПЛА, способный обнаруживать мины, и вскоре, как ожидается, оно начнет работу над новым беспилотником.

Предполагается, что беспилотники новой модели в случае возможного вооруженного конфликта должны помешать высадке неприятеля на японский архипелаг Рюкю, протянувшийся от острова Кюсю до Тайваня, или попыткам врага устроить блокаду и перерезать морские пути за счет минирования, сказал собеседник издания.

При этом установка мин при помощи нового японского БПЛА должна остаться незамеченной для спутников и других разведывательных средств противника.

Газета уточняет, что о планах японского Минобороны на беспилотник стало известно на фоне попыток ведомства расширить использование беспилотных аппаратов в сухопутных, воздушных и морских Силах самообороны Японии. В частности, министерство планирует получить в свое распоряжение небольшие БПЛА для ударов по наступающему неприятелю и также оно хочет создать беспилотники, которые будут действовать в связке с разрабатываемыми Японией истребителями.