О нас

Японские военные задумались о создании подводных дронов для минирования

Японские военные задумались о создании подводных дронов для минирования Японские военные планируют создать подводный беспилотный аппарат, чтобы устанавливать мины или проводить разминирование.
Другие страны
15 ноября 2022 г. 12:07
Японские военные задумались о создании подводных дронов для минирования

Японские военные планируют создать подводный беспилотный аппарат, чтобы устанавливать мины или проводить разминирование.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщила The Japan Times.

По его данным, Агентство по закупкам, технологиям и логистике Минобороны Японии уже выпускает БПЛА, способный обнаруживать мины, и вскоре, как ожидается, оно начнет работу над новым беспилотником.

Предполагается, что беспилотники новой модели в случае возможного вооруженного конфликта должны помешать высадке неприятеля на японский архипелаг Рюкю, протянувшийся от острова Кюсю до Тайваня, или попыткам врага устроить блокаду и перерезать морские пути за счет минирования, сказал собеседник издания.

При этом установка мин при помощи нового японского БПЛА должна остаться незамеченной для спутников и других разведывательных средств противника.

Газета уточняет, что о планах японского Минобороны на беспилотник стало известно на фоне попыток ведомства расширить использование беспилотных аппаратов в сухопутных, воздушных и морских Силах самообороны Японии. В частности, министерство планирует получить в свое распоряжение небольшие БПЛА для ударов по наступающему неприятелю и также оно хочет создать беспилотники, которые будут действовать в связке с разрабатываемыми Японией истребителями.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Президент Татарстана посетит Азербайджан
Президент Татарстана посетит Азербайджан
15 ноября 2022 г. 12:01
Эксперт: Иран нарушает права и своего народа, и украинского
Эксперт: Иран нарушает права и своего народа, и украинского
14 ноября 2022 г. 11:28
Разрушенный иранскими дронами Киев - ФОТОРЕПОРТАЖ
ФотоРазрушенный иранскими дронами Киев - ФОТОРЕПОРТАЖ
12 ноября 2022 г. 17:32
Спецпредставитель президента Зеленского: Иран наряду с Россией ответственен за убийство гражданского населения в Украине
Спецпредставитель президента Зеленского: Иран наряду с Россией ответственен за убийство гражданского населения в Украине
12 ноября 2022 г. 17:10
Украинский депутат: Если Иран продолжит помогать агрессии будут применены экономические санкции
Украинский депутат: Если Иран продолжит помогать агрессии будут применены экономические санкции
11 ноября 2022 г. 12:52
Украинский депутат: Необходимо привлечь Иран к ответственности за соучастие в войне
Украинский депутат: Необходимо привлечь Иран к ответственности за соучастие в войне
11 ноября 2022 г. 12:31
Суд: Рашад Даглы нанес Искендеру Мехтиеву 14 ножевых ранений
Суд: Рашад Даглы нанес Искендеру Мехтиеву 14 ножевых ранений
11 ноября 2022 г. 00:00
В поезде Баку-Сумгайыт приостановлена оплата картами MasterCard, Apple Pay и Google Pay
В поезде Баку-Сумгайыт приостановлена оплата картами MasterCard, Apple Pay и Google Pay
8 ноября 2022 г. 17:40
Ахмед Обалы: Независимость Южного Азербайджана также важна и неизбежна
Ахмед Обалы: Независимость Южного Азербайджана также важна и неизбежна
5 ноября 2022 г. 12:58
Ветеран: До сих пор храню одну из тех гильз на память
ФотоВетеран: До сих пор храню одну из тех гильз на память
5 ноября 2022 г. 11:37

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi