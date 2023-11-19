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Японские военные провели учения по защите отдаленного острова

Японские военные провели учения по защите отдаленного острова Силы самообороны Японии на учениях отработали операцию по возвращению под контроль острова Токуносима (префектура Кагосима), расположенного на юго-западе Японских островов в северной части островов Рюкю.
Другие страны
19 ноября 2023 г. 11:57
Японские военные провели учения по защите отдаленного острова

Силы самообороны Японии на учениях отработали операцию по возвращению под контроль острова Токуносима (префектура Кагосима), расположенного на юго-западе Японских островов в северной части островов Рюкю.

Как передает Report, об этом сообщает The Japan Times.

Эти маневры стали завершением серии 11-дневных национальных учений 05JX, целью которых было продемонстрировать готовность Сил самообороны защищать территорию страны и ее инфраструктуру, включая АЭС.

В ходе учений на Токуносиме японские военные должны были вытеснить войска условного противника, занявшего остров. Солдаты Сухопутных сил самообороны высадились на остров с десантных машин-амфибий, стартовавших с двух кораблей. Другие войска прибыли на остров на надувных резиновых лодках, а тяжелую технику доставило судно на воздушной подушке.

The Japan Times поясняет, что японские власти считают остров Токуносима уязвимым в случае конфликта с КНР. На фоне роста напряженности Токио с РФ, Китаем и КНДР, а также увеличения оборонных расходов Япония, скорее всего, будут проводить военные учения чаще и масштабнее, добавляет издание.

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