Японские военные провели учения по защите отдаленного острова

Силы самообороны Японии на учениях отработали операцию по возвращению под контроль острова Токуносима (префектура Кагосима), расположенного на юго-западе Японских островов в северной части островов Рюкю.

Силы самообороны Японии на учениях отработали операцию по возвращению под контроль острова Токуносима (префектура Кагосима), расположенного на юго-западе Японских островов в северной части островов Рюкю.

Как передает Report , об этом сообщает The Japan Times.

Эти маневры стали завершением серии 11-дневных национальных учений 05JX, целью которых было продемонстрировать готовность Сил самообороны защищать территорию страны и ее инфраструктуру, включая АЭС.

В ходе учений на Токуносиме японские военные должны были вытеснить войска условного противника, занявшего остров. Солдаты Сухопутных сил самообороны высадились на остров с десантных машин-амфибий, стартовавших с двух кораблей. Другие войска прибыли на остров на надувных резиновых лодках, а тяжелую технику доставило судно на воздушной подушке.

The Japan Times поясняет, что японские власти считают остров Токуносима уязвимым в случае конфликта с КНР. На фоне роста напряженности Токио с РФ, Китаем и КНДР, а также увеличения оборонных расходов Япония, скорее всего, будут проводить военные учения чаще и масштабнее, добавляет издание.