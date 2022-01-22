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Японские сейсмологи предупредили о возможных новых сильных землетрясениях

Японские сейсмологи предупредили о возможных новых сильных землетрясениях Новые сильные землетрясения могут произойти в Японии в ближайшую неделю.
Другие страны
22 января 2022 г. 09:15
Японские сейсмологи предупредили о возможных новых сильных землетрясениях

Новые сильные землетрясения могут произойти в Японии в ближайшую неделю.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, с таким предупреждением сегодня выступило национальное метеорологическое управление страны после землетрясения магнитудой 6,6, которое произошло на юго-западе Японии минувшей ночью.

Подчеркивается, что наибольшая вероятность нового сильного землетрясения существует в ближайшие два-три дня. Местных жителей призывают к бдительности и осторожности.

По последним данным, более 10 человек пострадали в результате землетрясения магнитудой 6,6, которое произошло в ночь на субботу на юго-западе Японии.

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