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Японские компании предупредили своих сотрудников в Китае после убийства 10-летнего мальчика в Шэньчжэне

Японские компании предупредили своих сотрудников в Китае после убийства 10-летнего мальчика в Шэньчжэне Ряд крупнейших компаний Японии призвал к защите своих сотрудников в Китае после гибели в южно-китайском городе Шэньчжэнь 10-летнего японского мальчика, получившего смертельное ножевое ранение по дороге в школу.
Другие страны
19 сентября 2024 г. 12:04
Японские компании предупредили своих сотрудников в Китае после убийства 10-летнего мальчика в Шэньчжэне

Ряд крупнейших компаний Японии призвал к защите своих сотрудников в Китае после гибели в южно-китайском городе Шэньчжэнь 10-летнего японского мальчика, получившего смертельное ножевое ранение по дороге в школу.

Как передает Report со ссылкой на Bloomberg, корпорация Toyota Motor Corp. предупредила персонал в КНР о необходимости быть бдительными в соответствии с инструкциями посольства. Производитель Mitsubishi Heavy Industries Ltd. заявил, что распространяет информацию об инциденте среди рабочих в стране и рекомендует им соблюдать осторожность.

"Крупнейшие автопроизводители Японии принимают различные контрмеры, включая распространение и обмен информацией среди сотрудников и между компаниями", - заявил председатель Ассоциации автопроизводителей Японии Масанори Катаяма.

Аналогичные шаги предприняли гигант индустрии развлечений Sony Group Corp., группа производителей электроники Toshiba Corp., производитель косметики и товаров для дома Kao Corp. и производитель компонентов Murata Manufacturing Co. компании Apple Inc.

Министр иностранных дел Японии Йоко Камикава ранее подтвердила смерть 10-летнего ребенка, которому нанесли ножевое ранение в Шэньчжэне. Это было последнее из серии нападений на иностранцев в Китае за последние месяцы, и, по крайней мере, второе, в котором участвовали граждане Японии, находящиеся в КНР.

По данным Teikoku Databank, в Китае присутствуют около 13 тыс. японских компаний. По данным МИД Японии, по состоянию на прошлый год в стране проживало около 100 тыс. японских граждан.

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