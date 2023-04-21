Японские истребители сопроводили бомбардировщики КНР над Тихим океаном

Японские истребители поднимались в воздух для сопровождения двух стратегических бомбардировщиков H-6 ВВС КНР, выполнявших полет над Восточно-Китайским морем и Тихим океаном.

Японские истребители поднимались в воздух для сопровождения двух стратегических бомбардировщиков H-6 ВВС КНР, выполнявших полет над Восточно-Китайским морем и Тихим океаном.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщили Силы самообороны Японии.

Пара китайских бомбардировщиков совершила пролет к югу от японского острова Окинава из Восточно-Китайского моря в юго-восточном направлении в Тихий океан и обратно.

По данным 7-го оперативного флота США, вблизи Тайваня в настоящее время на патрулировании находится американская авианосная ударная группа во главе с атомным авианосцем USS Nimitz.