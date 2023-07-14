Японская ракета-носитель Epsilon S взорвалась во время испытаний двигателя

Небольшая ракета-носитель Epsilon S, разрабатываемая Японским агентством аэрокосмических исследований (JAXA), взорвалась во время испытаний двигателя второй ступени.

Небольшая ракета-носитель Epsilon S, разрабатываемая Японским агентством аэрокосмических исследований (JAXA), взорвалась во время испытаний двигателя второй ступени.

Как передает Report, это следует из трансляции, которая велась на канале NVSlive в Youtube.

Взрыв произошел примерно через минуту после начала испытаний двигателя. К месту инцидента направлены пожарные расчеты.

Телеканал NHK сообщает, что в результате инцидента никто не пострадал.

С 2013 года JAXA провело пять успешных запусков Epsilon и один неудачный. Твердотопливная трехступенчатая ракета серии Epsilon разработана JAXA совместно с авиастроительной корпорацией IHI. Длина Epsilon S составляла 26 м, диаметр - 2,5 м, грузоподъемность - от 590 до 700 кг.