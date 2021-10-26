Японская принцесса Мако вступит в брак

Мако, японская принцесса, дочь наследника престола принца Акисино и племянница императора Нарухито, во вторник выйдет замуж за своего однокурсника Кэя Комуро.
Брак зарегистрирует представитель Управления императорским двором в одном из муниципалитетов Токио. После этого молодожены встретятся с прессой.
Вместо обычной пресс-конференции они выступят с обращением в присутствии журналистов. Также представители прессы получат письменные ответы на заранее заданные вопросы. Такой формат выбран из-за стресса принцессы и большого количества негативных откликов о бракосочетании со стороны общественности.
Перед свадьбой Мако посетила своих родителей - Акисино и принцессу Кико, а также своих деда и бабушку, теперь уже бывшего императора Акихито и бывшую императрицу Митико. Эти встречи носили характер прощания, поскольку после выхода замуж Мако покидает императорскую семью и становится обычной гражданкой Японии. Вместе с тем она отказывается от полагавшегося ей по этому случаю государственного пособия в размере 150 млн иен (более 1,3 млн долларов США).