Японская принцесса Мако вступит в брак

Мако, японская принцесса, дочь наследника престола принца Акисино и племянница императора Нарухито, во вторник выйдет замуж за своего однокурсника Кэя Комуро.

Мако, японская принцесса, дочь наследника престола принца Акисино и племянница императора Нарухито, во вторник выйдет замуж за своего однокурсника Кэя Комуро.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, церемонии по этому случаю проводиться не будет.

Брак зарегистрирует представитель Управления императорским двором в одном из муниципалитетов Токио. После этого молодожены встретятся с прессой.

Вместо обычной пресс-конференции они выступят с обращением в присутствии журналистов. Также представители прессы получат письменные ответы на заранее заданные вопросы. Такой формат выбран из-за стресса принцессы и большого количества негативных откликов о бракосочетании со стороны общественности.

Перед свадьбой Мако посетила своих родителей - Акисино и принцессу Кико, а также своих деда и бабушку, теперь уже бывшего императора Акихито и бывшую императрицу Митико. Эти встречи носили характер прощания, поскольку после выхода замуж Мако покидает императорскую семью и становится обычной гражданкой Японии. Вместе с тем она отказывается от полагавшегося ей по этому случаю государственного пособия в размере 150 млн иен (более 1,3 млн долларов США).