Японская компания поставит Украине дроны для разминирования

Производитель промышленных дронов Prodrone из японского города Нагоя планирует поставлять Украине беспилотники, которые будут использоваться для разминирования территорий.

Производитель промышленных дронов Prodrone из японского города Нагоя планирует поставлять Украине беспилотники, которые будут использоваться для разминирования территорий.

Как передает Report , об этом сообщила деловая газета Nikkei.

Указанные дроны способны передвигаться над поверхностью земли на высоте около 50 сантиметров. Технологиями по поиску мин японская компания не располагает, этим должны будут заняться украинские партнеры.

Для производства беспилотников Prodrone получит субсидию в размере $40 млн, поставки должны начаться в 2025 году.

Японские власти ранее уже оказывали Украине помощь в области обезвреживания мин. Так, украинской стороне передали 4 установки ALIS, позволяющие с большой точностью находить мины, а также 50 металлодетекторов.