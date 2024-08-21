Япония значительно сократила торговлю с РФ

Япония в июле 2024 года сократила объемы импорта сжиженного природного газа из России на 63,9% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Япония в июле 2024 года сократила объемы импорта сжиженного природного газа из России на 63,9% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Как передает Report , об этом свидетельствуют статистические данные, опубликованные японским Минфином.

В свою очередь закупки российского угля сократились на 80,2%. Япония не импортировала нефть из РФ в течение этого периода.

В июле 2024 года Япония нарастила импорт рыбы и рыбной продукции из России на 18,8% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, свидетельствуют данные Минфина. Вместе с тем поставки российских зерновых за тот же период сократились на 12,3%.

Поставки легковых автомобилей из Японии в Россию в июле 2024 года упали по сравнению с аналогичным периодом 2023 года на 34,3%. Вместе с тем экспорт в РФ автомобильных запчастей вырос на 13%, а мотоциклов - на 77%, однако речь идет лишь о четырех единицах такой техники.