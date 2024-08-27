Япония заявила об угрозе безопасности из-за нарушения пространства самолетом КНР

Зафиксированное в понедельник нарушение воздушного пространства Японии китайским военным самолетом угрожает безопасности страны.

Зафиксированное в понедельник нарушение воздушного пространства Японии китайским военным самолетом угрожает безопасности страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил генсек японского кабмина Ёсимаса Хаяси.

"Нарушение воздушного пространства китайским военным самолетом не только является серьезным нарушением нашего суверенитета, но и угрожает нашей безопасности. Это абсолютно неприемлемо", - сказал он, отметив, что по дипломатическим каналам Пекину был выражен протест. В Токио также потребовали принять меры для недопущения подобных инцидентов в будущем.

Хаяси не стал комментировать возможные цели китайской стороны, однако отметил, что японское правительство внимательно следит за действиями Китая, который, по его словам, "в последние годы наращивает военную активность вблизи Японии".

По данным японского Минобороны, нарушение воздушного пространства произошло 26 августа в 11:29 по местному времени (06:29 бакинское время). Китайский самолет Y-9 покинул воздушное пространства Японии спустя 2 минуты.