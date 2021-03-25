Япония заявила о возможном пуске КНДР баллистической ракеты

Северная Корея запустила, предположительно, баллистическую ракету

Северная Корея запустила, предположительно, баллистическую ракету.

Как передает Report, об этом сообщил NHK со ссылкой на правительство Японии.

Телеканал ссылается на министерство обороны, которое сообщило, что в 07.06 (02.06 по бакинскому времени) с территории КНДР запущена ракета, которая, могла быть баллистической.

"Ракета упала за пределами исключительной экономической зоны Японии, влияния для страны нет", - говорится в сообщении.

Отметим, что с территории КНДР 21 марта были осуществлены два пуска ракет, которые не были баллистическими.