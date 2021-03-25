Япония заявила о возможном пуске КНДР баллистической ракеты

Северная Корея запустила, предположительно, баллистическую ракету.
Как передает Report, об этом сообщил
Телеканал ссылается на министерство обороны, которое сообщило, что в 07.06 (02.06 по бакинскому времени) с территории КНДР запущена ракета, которая, могла быть баллистической.
"Ракета упала за пределами исключительной экономической зоны Японии, влияния для страны нет", - говорится в сообщении.
Отметим, что с территории КНДР 21 марта были осуществлены два пуска ракет, которые не были баллистическими.