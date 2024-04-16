Япония заявила о новых угрозах для мира из-за конфликтов в Европе и на Ближнем Востоке

Япония заявила о новых угрозах для мира из-за конфликтов в Европе и на Ближнем Востоке

Конфликты на Ближнем Востоке и в Европе несут в себе новые угрозы для международного сообщества, такие как кибератаки и распространение дезинформации, а также препятствуют решению международных проблем.

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