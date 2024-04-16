Япония заявила о новых угрозах для мира из-за конфликтов в Европе и на Ближнем Востоке

Конфликты на Ближнем Востоке и в Европе несут в себе новые угрозы для международного сообщества, такие как кибератаки и распространение дезинформации, а также препятствуют решению международных проблем.
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"Два из трех исторически важных для мировой стабильности регионов - Европа, Ближний Восток и Восточная Азия - находятся в состоянии войны. Это открывает новые угрозы, такие как кибератаки и распространение дезинформации, и препятствует международному сотрудничеству для решения глобальных проблем. Стабильность в Индо-Тихоокеанском регионе, включая Восточную Азию, важна как никогда", - говорится в документе.
Кроме того, текущие конфликты обозначены в докладе как "проблемы, которые влияют на стабильность и процветание всех регионов мира, включая Японию".
В связи с этим МИД подчеркивает важность развития отношений с государствами-партнерами в Группе семи и Четырехстороннем диалоге по безопасности (в составе Австралии, Индии, США и Японии).