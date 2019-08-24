​Япония заявила КНДР протест из-за ракетных пусков

Япония заявила Северной Корее протест в связи с проведенными в субботу двумя пусками баллистических ракет.
Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщил представитель внешнеполитического ведомства страны.
"Мы уже заявили Северной Корее решительный протест", - приводит агентство Киодо слова парламентского заместителя министра иностранных дел Японии Киёто Цудзи, сказанные им на встрече в правящей Либерально-демократической партии.
Утром в субботу КНДР произвела два пуска, предположительно, баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря. Они упали за пределами исключительной экономической зоны Японии и ее территориальных вод.
Tural AsadiАвтор новости