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Япония заявила, что баланс сил между КНР и Тайванем склоняется в сторону Пекина

Япония заявила, что баланс сил между КНР и Тайванем склоняется в сторону Пекина Министерство обороны Японии считает, что баланс военных сил между материковым Китаем и Тайванем "стремительно смещается" в сторону Пекина.
Другие страны
12 июля 2024 г. 06:27
Япония заявила, что баланс сил между КНР и Тайванем склоняется в сторону Пекина

Министерство обороны Японии считает, что баланс военных сил между материковым Китаем и Тайванем "стремительно смещается" в сторону Пекина.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такая формулировка содержится в ежегодной "Белой книге" японского оборонного ведомства.

"Баланс военных сил между Китаем и Тайванем в целом стремительно смещается в сторону Китая", - говорится в докладе, официально утвержденном на заседании правительства страны. В то же время в японском оборонном ведомстве подчеркивают, что Тайвань на фоне войны России против Украины продолжает укреплять собственную обороноспособность. Китай же, по мнению японских военных, продолжает демонстративно наращивать военную активность вокруг Тайваня.

Минобороны Японии также считает, что обеспокоенность международного сообщества по поводу ситуации в Тайваньском проливе "стремительно нарастает". В отношении КНР в докладе, как и годом ранее, была сохранена оценка, описывающая Китай в качестве "самого серьезного стратегического вызова" для японской стороны.

Японское оборонное ведомство также выразило обеспокоенность в связи с активностью КНР в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях.

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Версия на азербайджанском языке Yaponiya Müdafiə Nazirliyi: Çin və Tayvan arasında güc balansı Pekinın xeyrinə dəyişir

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