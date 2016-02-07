Япония завершила размещение комплексов ЗРК на случай запуска в КНДР ракеты

Баку. 7 февраля. REPORT.AZ/ Силы самообороны Японии завершили подготовку к возможному запуску в КНДР ракеты-носителя с искусственным спутником Земли, разместив зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot PAC-3 на островах Исигаки и Мияко на юге страны (префектура Окинава), передает Report со ссылкой на ТАСС.

Предполагается, что траектория полета ракеты в случае запуска может пролегать в небе над архипелагом Сакисима. Министр обороны Гэн Накатани отдал приказ уничтожить ее в случае потенциальной угрозы Японии.

Оборонному ведомству страны пришлось ускорить подготовку к запуску в КНДР ракеты после того, как Пхеньнян проинформировал Международную морскую организацию (ИМО) о переносе сроков возможного запуска. Так, комплексы ЗРК Patriot PAC-3 на остров Исигаки были доставлены кораблем морских сил самообороны "Осуми" в субботу вечером, а на остров Мияко корабль "Кунисаки" привез их на следующий день рано утром.

Ранее комплексы ПРО Patriot PAC-3 развернуты также на территории комплекса зданий министерства обороны в токийском районе Итигая, на военных базах Асака и Нарасино к северу и северо-востоку от столицы. Кроме того, в море выведены три корабля, оснащенные многофункциональной боевой информационно-управляющей системой Aegis, для отслеживания возможного ракетного пуска.