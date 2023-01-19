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Япония завершила 2022 год с рекордным торговым дефицитом в $155 млрд

Япония завершила 2022 год с рекордным торговым дефицитом в $155 млрд Япония завершила прошлый год с рекордным дефицитом торгового баланса.
Другие страны
19 января 2023 г. 05:37
Япония завершила 2022 год с рекордным торговым дефицитом в $155 млрд

Япония завершила прошлый год с рекордным дефицитом торгового баланса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные Минфина страны.

Так, в 2022 году дефицит торгового баланса составил 19,97 трлн иен (порядка $155 млрд по текущему курсу).

Это самый высокий показатель за все время сбора соответствующей статистики, который начался в 1979 году. За минувший год этот индекс взлетел на 1019,7% - главным образом из-за общемирового роста цен на энергоносители и ослабления курса японской валюты.

Объем экспорта страны за указанный период достиг 98,18 трлн иен ($762,2 млрд), импорта - 118,16 трлн иен ($917,36 млрд)

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