О нас

Япония запустит семь новых ядерных реакторов

Япония запустит семь новых ядерных реакторов Правительство Японии будет изучать возможности для разработки и строительства новых реакторов, поскольку страна стремится избежать новых нагрузок на электросети и ограничить зависимость от импорта энергии.
Другие страны
26 августа 2022 г. 06:41
Япония запустит семь новых ядерных реакторов

Правительство Японии будет изучать возможности для разработки и строительства новых реакторов, поскольку страна стремится избежать новых нагрузок на электросети и ограничить зависимость от импорта энергии.

Как передает Report со ссылкой на The Japan Times, об этом заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида.

"Ядерная энергетика и возобновляемые источники энергии исключительно важны, чтобы продолжать осуществлять "зеленую трансформацию" экономики", - сказал он.

Глава правительства сообщил, что Япония с лета 2023-го снова запустит еще семь ядерных реакторов. Следовательно, количество тех, которые вернутся к работе после аварии на АЭС "Фукусима-1", возрастет до 17 из 33-х.

Кроме того, по информации японских СМИ, Токио планирует увеличить срок работы реакторов с нынешнего максимума до 60 лет, чтобы обеспечивать стабильную поставку энергии и снижение выбросов углекислого газа в атмосферу.

Также в 2030 году Япония планирует достичь цели – производство атомной энергии должно составлять от 20 до 22% электроэнергии страны.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Yaponiya yeddi yeni nüvə reaktorunu işə salacaq

Экслюзивные новости

Назначен начальник станции Ходжасан
Назначен начальник станции "Ходжасан"
25 августа 2022 г. 16:09
Европейский суд рассматривает обоснованность иска Азербайджана против Армении
Европейский суд рассматривает обоснованность иска Азербайджана против Армении
24 августа 2022 г. 14:25
Азербайджан представил в Европейский суд информацию о сожжении армянами домов в Лачыне
Азербайджан представил в Европейский суд информацию о сожжении армянами домов в Лачыне
24 августа 2022 г. 13:38
Aztelekom произвел кадровые изменения в своих структурах
Aztelekom произвел кадровые изменения в своих структурах
23 августа 2022 г. 14:39
Эксперт: Завод ”Байрактар” в Украине будет построен несмотря ни на что
Эксперт: Завод ”Байрактар” в Украине будет построен несмотря ни на что
20 августа 2022 г. 14:37
МЧС назвало причину долгого тушения пожаров в северном регионе
МЧС назвало причину долгого тушения пожаров в северном регионе
20 августа 2022 г. 13:09
Продолжается тушение пожара в Сиазани
ФотоПродолжается тушение пожара в Сиазани
20 августа 2022 г. 12:49
Разработан предварительный вариант нового устава НАНА
Разработан предварительный вариант нового устава НАНА
19 августа 2022 г. 11:56
Посол Индонезии: Мы всегда поддерживаем Азербайджан на международной арене
Посол Индонезии: Мы всегда поддерживаем Азербайджан на международной арене
17 августа 2022 г. 11:43
Стала известна новая структура ЦИК
Стала известна новая структура ЦИК
16 августа 2022 г. 18:06

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi