Япония запустит остановленные ранее ядерные реакторы

Правительство Японии утвердило смену вектора политики в области ядерной энергетики, чтобы справиться с энергетическим кризисом.

Правительство Японии утвердило смену вектора политики в области ядерной энергетики, чтобы справиться с энергетическим кризисом.

Как передает Report , об этом пишет Japan Today.

Согласно принятой энергетической программе, страна намерена модернизировать выведенные из эксплуатации атомные реакторы, а также и продлить срок службы действующих.

Резкий поворот в политике страны касательно будущего АЭС произошел после того, как премьер-министр Фумио Кисида заявил в августе, что Япония рассмотрит возможность разработки реакторов следующего поколения, поручив министерству промышленности разработать план политики по расширению использования ядерной энергии к концу года.

Ранее в соответствии со стратегическим энергетическим планом, одобренным кабинетом министров в прошлом году, Япония стремилась максимально снизить свою зависимость от ядерной энергетики.

Но новая политика, которая была одобрена группой экспертов при министерстве промышленности в пятницу, позволит существующим ядерным реакторам работать сверх установленного лимита в 60 лет.

Дальнейшие детали энергетического плана будут обсуждаться в парламенте в следующем году. В 2021 году на атомную энергетику приходилось 3,9% энергетического баланса Японии, и к 2030 году правительство намерено увеличить ее долю до 22%.