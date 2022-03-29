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Япония запретит экспорт в Россию предметов роскоши

Япония запретит экспорт в Россию предметов роскоши Япония с 5 апреля вводит запрет на экспорт в Россию предметов роскоши, включая автомобили премиального класса и драгоценные камни.
Другие страны
29 марта 2022 г. 07:58
Япония запретит экспорт в Россию предметов роскоши

Япония с 5 апреля вводит запрет на экспорт в Россию предметов роскоши, включая автомобили премиального класса и драгоценные камни.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил во вторник на пресс-конференции в Токио японский министр экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда.

"Правительство приняло решение ввести запрет на экспорт в Россию предметов роскоши, включая автомобили премиум-класса, драгоценные камни, ювелирные изделия. Запрет вступает в силу 5 апреля", - сказал он. По словам министра, его страна продолжит поддерживать тесную координацию с международным сообществом, в первую очередь с Группой семи, по вопросу антироссийских санкций из-за специальной военной операции в Украине.

В составленный ведомством список включено в общей сложности более 20 товаров. В перечень попали алкогольная продукция, табачные изделия, парфюмерия, косметика, изделия из кожи и меха, одежда, обувь, шляпы, ковры, ювелирные и керамические изделия, стеклянная посуда, снаряжение для дайвинга, легковые автомобили и мотоциклы, ноутбуки, часы (модели с использованием драгоценных металлов), рояли, предметы изобразительного искусства, антиквариат.

Отметим, что объем японского экспорта в Россию в 2021 году составил 862,4 млрд иен (6,9 млрд долларов США) в денежном выражении. Более половины от этого показателя приходилось на автомобили и запчасти.

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