Япония запретила въезд иностранцев из Индии, Непала и Пакистана

По данным телеканала, речь идет об иностранцах, которые побывали в одной из указанных стран в течение двух недель до вылета в Японию

Правительство Японии приняло решение полностью запретить въезд в страну иностранцев, включая обладателей долгосрочных виз, из Индии, Непала и Пакистана в связи с ухудшением ситуации с распространением нового коронавируса в регионе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Kyodo.

Телеканал NHK ранее в среду информировал о намерении правительства Японии ввести такой запрет. По данным телеканала, речь идет об иностранцах, которые побывали в одной из указанных стран в течение двух недель до вылета в Японию.

Соответствующее решение может вступить в силу уже 14 мая. Между тем ранее при тестировании в карантинных учреждениях японских аэропортов инфицирование индийским штаммом коронавируса было выявлено у 66 человек.

С конца апреля в Индии отмечается сильный рост случаев заражения новым коронавирусом. За минувшие сутки индийские власти зарегистрировали 348 421 новый случай инфицирования, число заразившихся за все время эпидемии в стране достигло 23 340 938. Количество летальных исходов, связанных с этой инфекцией, возросло за сутки на 4 205 и составило 254 197.