Япония запланировала ежегодно проводить 30 космических пусков

Япония к 2035 году планирует ежегодно проводить 30 космических пусков.

Япония к 2035 году планирует ежегодно проводить 30 космических пусков.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила министр экономической безопасности страны Санаэ Такаити.

"Мы установили такую цель с учетом роста спроса как внутри страны, так и за рубежом. Мы хотим превратить космическую отрасль в область, которая сможет привлечь средства на мировом рынке", - сказала чиновник.

По ее оценке, к середине 2030-х ежегодно 10 пусков должно осуществлять Японское агентство аэрокосмических исследований, остальные 20 стартов будут приходиться на частный сектор.