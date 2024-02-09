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Япония запланировала ежегодно проводить 30 космических пусков

Япония запланировала ежегодно проводить 30 космических пусков Япония к 2035 году планирует ежегодно проводить 30 космических пусков.
Другие страны
9 февраля 2024 г. 22:10
Япония запланировала ежегодно проводить 30 космических пусков

Япония к 2035 году планирует ежегодно проводить 30 космических пусков.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила министр экономической безопасности страны Санаэ Такаити.

"Мы установили такую цель с учетом роста спроса как внутри страны, так и за рубежом. Мы хотим превратить космическую отрасль в область, которая сможет привлечь средства на мировом рынке", - сказала чиновник.

По ее оценке, к середине 2030-х ежегодно 10 пусков должно осуществлять Японское агентство аэрокосмических исследований, остальные 20 стартов будут приходиться на частный сектор.

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