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Япония заморозит активы российских олигархов

Япония заморозит активы российских олигархов Правительство Японии приняло решение заморозить активы российских олигархов. Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом на пресс-конференции в Токио объявил премьер-министр Японии Фумио Кисида.
Другие страны
3 марта 2022 г. 16:44
Япония заморозит активы российских олигархов

Правительство Японии приняло решение заморозить активы российских олигархов. Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом на пресс-конференции в Токио объявил премьер-министр Японии Фумио Кисида.

"Сегодня было принято решение заморозить активы российских "дзайбацу" (олигархов)", - отметил он. Глава японского правительства подчеркнул, что финансовые санкции Японии, Европы и США, включая отключение российских банков от международной системы межбанковских платежей SWIFT, являются необходимыми шагами, направленными на "изолирование России от международной платежной системы и мировой экономики".

1 марта правительство Японии утвердило введение экспортных санкций против 49 компаний и организаций РФ, включая АО "Рособоронэкспорт", Ростех, ФСБ, СВР, "Адмиралтейские верфи", "Иркут", РКЦ "Прогресс" и МФТИ. Кроме того, утверждено решение о заморозке активов представителей российских властей и банков.

Под санкции подпали, в частности, президент РФ Владимир Путин, зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев, министр иностранных дел Сергей Лавров, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, руководитель Минобороны Сергей Шойгу и начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Помимо этого, введен запрет на экспорт продукции общего назначения, поставки которой могут способствовать усилению военного потенциала России.

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