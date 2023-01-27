Япония заморозила активы сына Януковича и еще 13 человек

Власти Японии приняли решение заморозить активы сына экс-президента Украины Александра Януковича, а также некоторых украинских бизнесменов и представителей администраций регионов, аннексированных Россией.

Власти Японии приняли решение заморозить активы сына экс-президента Украины Александра Януковича, а также некоторых украинских бизнесменов и представителей администраций регионов, аннексированных Россией.

Об этом передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

Меры приняты в отношении 14 человек, которые названы "причастными к аннексии Россией Крыма и Севастополя", а также к "дестабилизации ситуации на востоке Украины".

В частности, под ограничения попали должностные лица Херсонской и Запорожской областей, "ЛНР" и "ДНР", а также владелец компании "Мако Холдинг", владелец группы компаний "Газ Украина" Сергей Курченко.

Отметим, что Япония также расширила санкции в отношении России.