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Япония заморозила активы сына Януковича и еще 13 человек

Япония заморозила активы сына Януковича и еще 13 человек Власти Японии приняли решение заморозить активы сына экс-президента Украины Александра Януковича, а также некоторых украинских бизнесменов и представителей администраций регионов, аннексированных Россией.
Другие страны
27 января 2023 г. 09:49
Япония заморозила активы сына Януковича и еще 13 человек

Власти Японии приняли решение заморозить активы сына экс-президента Украины Александра Януковича, а также некоторых украинских бизнесменов и представителей администраций регионов, аннексированных Россией.

Об этом передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

Меры приняты в отношении 14 человек, которые названы "причастными к аннексии Россией Крыма и Севастополя", а также к "дестабилизации ситуации на востоке Украины".

В частности, под ограничения попали должностные лица Херсонской и Запорожской областей, "ЛНР" и "ДНР", а также владелец компании "Мако Холдинг", владелец группы компаний "Газ Украина" Сергей Курченко.

Отметим, что Япония также расширила санкции в отношении России.

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