Япония закупит для Украины энергооборудование на 40 млн долларов

Власти Японии решили предоставить Украине оборудование общей стоимостью 40 миллионов долларов для поддержки энергосистемы страны.
Как передает Report, о решении японского правительственного агентства международного сотрудничества "Джайка" (JICA) сообщает "Укрэнерго" в своем Telegram.
Первые поставки энергооборудования для трансформаторных подстанций запланированы на вторую половину 2023 года. «Большой пакет долгосрочной помощи в поддержку энергосистемы предоставило правительство Японии. В частности, в рамках грантового соглашения между правительством Украины и японским агентством международного сотрудничества (JICA) для "Укрэнерго" будет закуплено и передано оборудование для подстанций", - отметили в энергетической компании.
Поставки, как добавили в "Укрэнерго", должны продлиться до 2025 года в зависимости от сроков изготовления оборудования. К данному моменту JICA передало Украине более 30 генераторов, которые могут подстраховать подстанции на случай возобновления массированных обстрелов.