Япония закупит для Украины энергооборудование на 40 млн долларов

Власти Японии решили предоставить Украине оборудование общей стоимостью 40 миллионов долларов для поддержки энергосистемы страны.

Власти Японии решили предоставить Украине оборудование общей стоимостью 40 миллионов долларов для поддержки энергосистемы страны.

Как передает Report, о решении японского правительственного агентства международного сотрудничества "Джайка" (JICA) сообщает "Укрэнерго" в своем Telegram.

Первые поставки энергооборудования для трансформаторных подстанций запланированы на вторую половину 2023 года. «Большой пакет долгосрочной помощи в поддержку энергосистемы предоставило правительство Японии. В частности, в рамках грантового соглашения между правительством Украины и японским агентством международного сотрудничества (JICA) для "Укрэнерго" будет закуплено и передано оборудование для подстанций", - отметили в энергетической компании.

Поставки, как добавили в "Укрэнерго", должны продлиться до 2025 года в зависимости от сроков изготовления оборудования. К данному моменту JICA передало Украине более 30 генераторов, которые могут подстраховать подстанции на случай возобновления массированных обстрелов.