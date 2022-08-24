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Япония зафиксировала передвижение 14 российских боевых кораблей в Японском море

Япония зафиксировала передвижение 14 российских боевых кораблей в Японском море Минобороны Японии обнаружило передвижение группы из 14 российских боевых кораблей, которые прошли через пролив Лаперуза из западной части Тихого океана в Японское море.
Другие страны
24 августа 2022 г. 07:48
Япония зафиксировала передвижение 14 российских боевых кораблей в Японском море

Минобороны Японии обнаружило передвижение группы из 14 российских боевых кораблей, которые прошли через пролив Лаперуза из западной части Тихого океана в Японское море.

Как передает Report, об этом сообщает Военно-морской институт США.

Корабли японцы идентифицировали как эсминец "Маршал Шапошников", корветы "Гремящий", "Совершенный" и "Герой РФ Алдар Цыденжапов", малые противолодочные корабли "Метель" и "Приморский комсомолец", ракетные катера проекта 12411 Р-11, Р-14, Р-18 и Р-19, корабль измерительного комплекса "Маршал Крылов", вспомогательное судно класса "Дубна", госпитальное судно "Иртыш" и буксир класса "Слива".

Для сопровождения российских кораблей Япония выдвинула быстроходный ударный катер JS Kumataka Морских сил самообороны Японии и морской патрульный самолет P-3C Orions из 2-го авиакрыла авиабазы Хатинохе, расположенной на острое Хонсю.

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