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Япония выясняет обстоятельства посещения Курильских островов румынским дипломатом

Япония выясняет обстоятельства посещения Курильских островов румынским дипломатом Япония изучает обстоятельства поездки полномочного министра посольства Румынии в России Лилианы Бурды на Курильские острова.
Другие страны
18 июля 2024 г. 09:14
Япония выясняет обстоятельства посещения Курильских островов румынским дипломатом

Япония изучает обстоятельства поездки полномочного министра посольства Румынии в России Лилианы Бурды на Курильские острова.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Ёсимаса Хаяси.

"В настоящее время мы связываемся с румынской стороной и подтверждаем факты. В любом случае правительство отреагирует соответствующим образом с учетом позиции Японии по четырем северным островам (так в Японии называют южную часть Курил) и отношениям с российской стороной", - сказал он.

Румынский дипломат, как отмечается, посетила острова Кунашир и Шикотан в целях туризма, получив при этом все необходимые разрешения от российских властей.

Москва и Токио с середины прошлого века проводили переговоры с целью выработки мирного соглашения по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием на пути к этому остаются разногласия по поводу прав на южную часть Курил. После окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы мелких необитаемых островов.

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