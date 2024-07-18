Япония выясняет обстоятельства посещения Курильских островов румынским дипломатом

Япония изучает обстоятельства поездки полномочного министра посольства Румынии в России Лилианы Бурды на Курильские острова.

Япония изучает обстоятельства поездки полномочного министра посольства Румынии в России Лилианы Бурды на Курильские острова.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Ёсимаса Хаяси.

"В настоящее время мы связываемся с румынской стороной и подтверждаем факты. В любом случае правительство отреагирует соответствующим образом с учетом позиции Японии по четырем северным островам (так в Японии называют южную часть Курил) и отношениям с российской стороной", - сказал он.

Румынский дипломат, как отмечается, посетила острова Кунашир и Шикотан в целях туризма, получив при этом все необходимые разрешения от российских властей.

Москва и Токио с середины прошлого века проводили переговоры с целью выработки мирного соглашения по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием на пути к этому остаются разногласия по поводу прав на южную часть Курил. После окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы мелких необитаемых островов.