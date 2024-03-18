Япония выступила против использования ИИ в управлении ядерным оружием

Правительство Японии выступает против использования искусственного интеллекта в системах, связанных с ядерными вооружениями. Глава японского МИД Ёко Камикава намерена заявить об этом в своей речи в ходе предстоящих в понедельник в Совете безопасности ООН

Правительство Японии выступает против использования искусственного интеллекта в системах, связанных с ядерными вооружениями. Глава японского МИД Ёко Камикава намерена заявить об этом в своей речи в ходе предстоящих в понедельник в Совете безопасности ООН открытых дебатов по теме "Ядерное разоружение и нераспространение ядерного оружия".

Как передает Report , об этом сообщает газета Yomiuri.

В ходе этого выступления министр намерена подчеркнуть важность того, чтобы только люди участвовали в управлении ядерными вооружениями и их хранении. Глава МИД в своей речи планирует также выступить за неукоснительное соблюдение международных договоренностей о неразмещении в космосе оружия массового уничтожения.

Япония на ротационной основе занимает место председателя Совета безопасности ООН. Ёко Камикава будет также председательствовать на предстоящих там дебатах на тему ядерного разоружения и нераспространения.