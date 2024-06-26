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Япония выступила против автономных систем вооружений на основе искусственного интеллекта

Япония выступила против автономных систем вооружений на основе искусственного интеллекта Правительство Японии выступает против разработки и использования управляемых искусственным интеллектом полностью автономных систем вооружений летального действия и не будет создавать их внутри страны.
Другие страны
26 июня 2024 г. 10:50
Япония выступила против автономных систем вооружений на основе искусственного интеллекта

Правительство Японии выступает против разработки и использования управляемых искусственным интеллектом полностью автономных систем вооружений летального действия и не будет создавать их внутри страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении японского МИД.

"Функционирующие без участия человека системы вооружений могут действовать вопреки первоначальному замыслу их использования, что способно причинить незапланированный ущерб обычным людям. Нужно придерживаться принципа центральной роли человека, и на этой основе обеспечивать надежность и предсказуемость вооружений", - отмечается в сообщении.

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