Япония выступила против автономных систем вооружений на основе искусственного интеллекта

Правительство Японии выступает против разработки и использования управляемых искусственным интеллектом полностью автономных систем вооружений летального действия и не будет создавать их внутри страны.

Правительство Японии выступает против разработки и использования управляемых искусственным интеллектом полностью автономных систем вооружений летального действия и не будет создавать их внутри страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении японского МИД.

"Функционирующие без участия человека системы вооружений могут действовать вопреки первоначальному замыслу их использования, что способно причинить незапланированный ущерб обычным людям. Нужно придерживаться принципа центральной роли человека, и на этой основе обеспечивать надежность и предсказуемость вооружений", - отмечается в сообщении.