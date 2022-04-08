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Япония вышлет из страны восемь российских дипломатов

Япония вышлет из страны восемь российских дипломатов Японские власти решили выслать из страны восемь дипломатов РФ в связи с ситуацией вокруг Украины.
Другие страны
8 апреля 2022 г. 12:26
Япония вышлет из страны восемь российских дипломатов

Японские власти решили выслать из страны восемь дипломатов РФ в связи с ситуацией вокруг Украины.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщил в пятницу телеканал NHK.

"На внеочередной пресс-конференции из-за ситуации с Украиной пресс-секретарь МИД Хикарико Оно объявил о мерах по высылке восьми дипломатов из посольства РФ в Японии", - отмечает телеканал со ссылкой на представителя МИД Японии.

В свою очередь агентство Bloomberg уточняет, что посол РФ в Токио был вызван в МИД Японии, где ему сообщили о высылке дипломатов.

Ранее агентство "Киодо" сообщало со ссылкой на источники, что решение японских властей о высылке дипломатов РФ, вероятно, вызовет аналогичные меры по отношению к дипломатам Японии в России. В связи с этим в Токио тщательно изучали, кого из россиян следует выслать.

Ранее в пятницу министр промышленности страны Коити Хагиуда заявил, что Япония постепенно прекратит импорт российского угля в рамках санкций против РФ в связи с боевыми действиями в Украине.

Ожидается, что премьер-министр Японии Фумио Кисида объявит о дополнительных санкциях в отношении России, включая ограничения на импорт угля, на пресс-конференции позднее в пятницу.

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Версия на английском языке Japan expels 8 Russian diplomats

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